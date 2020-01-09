Канберра, , 08:01 — REGNUM По уточнённым оценкам, более 1 млрд животных погибло в Австралии в результате катастрофических лесных пожаров, сообщила 9 января пресс-служба университета Сиднея.

Профессор Крис Дикман, пересмотрев оценку количества погибших в пожаре животных, прогнозирует потери в штате Новый Южный Уэльс на уровне более чем 800 млн животных (ранее считали, что порядка 480 млн). В целом на континенте ожидается, что в лесных пожарах погибнет более миллиарда животных.

На основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) сотрудники университета Сиднея вычислили среднюю плотность расселения животных в лесах Нового Южного Уэльса. Далее они приблизительно вычислили количество погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и умножили на общую площадь погибших лесов. Исследователи максимально консервативно оценивали потери, и фактическое число погибших животных может быть гораздо выше. В отчёте не стали учитывать земноводных, а также насекомых и других беспозвоночных.

Отделение WWF Australia считает, что на пожарах погибло 1,25 млрд животных. Впрочем, пока стихия не утихнет, рано говорить об окончательном подсчёте потерь животного мира Австралии. На данный момент уже сгорело порядка 8,4 млн га леса на континенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Бразилии