Оренбург, , 07:49 — REGNUM Вечером 8 января два самолета, выполнявших рейсы из Москвы в Оренбург, не смогли приземлиться в оренбургском аэропорту и были вынуждены выбрать запасные аэродромы, сообщают СМИ.

Причиной смены пункта приземления стали неблагоприятные погодные условия. В Оренбурге наблюдался туман.

По данным интернетресурсов, лайнеры более часа кружили над Оренбургом и командиры экипажей приняли решение о приземлении в Уфе и Самаре.

Согласно информации он-лайн табло оренбургского аэропорта, утром 9 января задержаны два рейса в Москву.