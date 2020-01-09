Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:47 — REGNUM В Новокузнецке полицейские устанавливают личность матери младенца, тело которого было обнаружено во дворе многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Напомним, поздно ночью 5 января 2020 года жительница Новокузнецка обнаружила возле мусорного бака тело новорождённой девочки без видимых признаков насильственной смерти. Она сообщила об этом в правоохранительные органы.

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«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин смерти ребёнка, а также места нахождения её матери. Сотрудники полиции во взаимодействии с СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу проводят подворовые обходы, опрашивают местных жителей с целью установления возможных очевидцев», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственное управление Следственного комитета РФ по Кузбассу организовало свою проверку по данному факту.