Абакан, , 07:19 — REGNUM В Хакасии за прошедшие новогодние праздники (1−8 января) зарегистрировано 29 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском ГУ МЧС, нарушение правил пожарной безопасности привело к жертвам.

В Саяногорске на пожаре в гаражном массиве погиб мужчина, его личность устанавливается. В Ширинском районе на пожаре погибла женщина 1976 года рождения. Ещё двое мужчин минувшей ночью погибли на пожаре в Абакане (1982 и 1955 г. р.).

В четырёх случаях к пожарам в жилье привёл недосмотр за печами.

В Ширинском районе пожар произошёл 3 января в селе Туим. Из-за неосторожности при курении загорелся двухквартирный жилой дом. Погибла 44-летняя женщина.

Пожар в частном жилом доме в Абакане также произошёл из-за неосторожности при курении. Погибли двое мужчин.

Напомним, всего с начала 2020 года в Хакасии зарегистрировано 29 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, здание сельской школы горело под Новосибирском.