Новокузнецк, Кемеровская область, 9 января 2020, 07:05 — REGNUM В Новокузнецке рядом с мусорным баком обнаружено тело новорождённого ребёнка. Следователи начали проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что сообщение об обнаружении тела малыша поступило поздно ночью 5 января 2020 года.
Тело новорождённой девочки без видимых признаков насильственной смерти обнаружила местная жительница. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит, был ли ребёнок жив, причину его смерти и давность её наступления. Также следователи и полицейские ищут женщин, которые состояли на учёте в медучреждении на поздних сроках по беременности, но сейчас не имеют новорождённых детей.