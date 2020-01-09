Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:05 — REGNUM В Новокузнецке рядом с мусорным баком обнаружено тело новорождённого ребёнка. Следователи начали проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что сообщение об обнаружении тела малыша поступило поздно ночью 5 января 2020 года.

Тело новорождённой девочки без видимых признаков насильственной смерти обнаружила местная жительница. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов.

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит, был ли ребёнок жив, причину его смерти и давность её наступления. Также следователи и полицейские ищут женщин, которые состояли на учёте в медучреждении на поздних сроках по беременности, но сейчас не имеют новорождённых детей.