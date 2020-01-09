Эгвекинот, , 07:18 — REGNUM Пропавший оленевод на Чукотке найден живым. Мужчина с 21 декабря находился без еды, но в тепле.

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9 января завершились поиски бригадира сельхозпредприятия «Пионер», который исчез 22 декабря по пути в село Рыркайпий.

«Бригадира оленеводов нашли в районе реки Амгуэма. Жив, здоров, но 16 дней ничего не ел. Он всё это время находился в балке, ему было чем топить, поэтому и выжил. Его немного покормили, потому что сразу нельзя много есть», — цитирует главу городского округа Эгвекинот Романа Коркишко ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2019 года оленевод вышел на связь и сообщил, что в метель потерял дорогу. На поиски отправились спасатели, авиация и волонтёры.