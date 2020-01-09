Владивосток, , 06:50 — REGNUM После массового провала машин под лёд в бухте Воевода во Владивостоке, спасатели достали из-подо льда несколько десятков машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС Приморья.

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Массовый случай провала автомобилей под лёд произошёл в начале января 2020 года в бухте Воевода на острове Русский. По данным МЧС, под лёд провалилось 30 автомобилей, по информации, опубликованной в социальных сетях, частично или полностью под лёд ушло 45 автомобилей.

К настоящему времени все автомобили извлечены из воды, а некоторые уже даже выставлены на продажу.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальной информации около 30 автомобилей погрузились под лёд в Приморье.