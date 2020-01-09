Холмск, Сахалинская область, , 06:10 — REGNUM Из стратегического для Сахалина порта Холмск поступают противоречивые новости. Власти региона утверждают, что вопрос с ограничением выезда и въезда в морскую гавань решен с собственником, цены на передвижение автотранспорта по порту останутся, по крайней мере в январе 2020 года, на уровне 2019 года. СМИ Сахалина сообщают, что ситуация в порту остаётся напряженной.

Читайте также: Почему стратегический порт Холмск стал «горячей точкой» Сахалина?

ИА Сахалин. Инфо со ссылкой на сообщения жителей региона сообщает, что в порт не пропускают пассажирский автобус и пассажиры парома вынуждены идти пешком до судна — с детьми и чемоданами. Сообщения подкреплены фото‑ и видеоматериалами. Сообщается также, что работники расположенных в порту предприятий вынуждены выстаивать очереди, чтобы получить пропуск к месту работы. Люди должны выйти на работу в 8 утра, но они стоят у бюро пропусков и документы им не выписывают, даже если они грозятся вызывать полицию.

В ближайшие дни переговоры островных властей с собственниками порта будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января дирекция порта Холмск заблокировала бетонными блоками выезд из порта и въезд в него. Порт Холмск — стратегический для Сахалина, через него посредством паромной переправы Ванино — Холмск на остров поступают все жизненно важные грузы. Стало известно, что администрация порта в разы взвинтила тарифы на проезд по порту автотранспорта и, понимая, что никто таких денег платить не станет, перекрыла порт. В ситуацию вмешались островные власти. МВД, прокуратура и УФАС.