Хабаровск, 9 января 2020, 05:49 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре неизвестные «заминировали» судостроительные завод. Персонал завода в настоящее время эвакуируют.
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Городской портал Флюгер сообщил о происшествии со ссылкой на сообщение пресс-службы Амурского судостроительного завода.
Все эвакуационные мероприятия проходят в соответствии с инструкциями, людей организованно выводят из цехов. На место прибыли сотрудники МЧС, пожарная служба.
Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных минирований идет по Дальнему Востоку. В новогоднюю ночь неизвестные «заминировали» главную площадь Хабаровска. Сообщение оказалось ложным.