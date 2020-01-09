Якутск, , 05:39 — REGNUM В Кобяйском районе Якутии прокуратура привлекла к ответственности две управляющие компании за бездействие в сборе и вывозе жидких бытовых отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По информации ведомства, ООО «Мастер» и ООО «Техобслуживание» не обеспечили жителей района своевременными мерами по содержанию сборников жидких бытовых отходов — переполненные ёмкости разлились и затопили придомовые территории.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, руководители организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — пояснили в надзорном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков 30 декабря 2019 года покинул свой пост.