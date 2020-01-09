Владивосток, , 05:31 — REGNUM Управление автомобилем в нетрезвом виде стало причиной гибели человека в Приморье во время новогодних праздников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Приморья.

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Всего по вине пьяных водителей произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 13 получили различные травмы. Также было повреждено 26 автомобилей. Такие аварии были зафиксированы в Арсеньеве, Артёме, Партизанске, Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском районах, Лесозаводском городском округе.

К административной ответственности привлечено 137 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 109 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, 256 нетрезвых водителей было задержано в Свердловской области за первые четыре дня нового года.