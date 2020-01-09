Петропавловск-Камчатский, 9 января 2020, 05:14 — REGNUM С начала 2020 года в Камчатском крае зарегистрировано 85 ДТП без пострадавших и 10 столкновений, в которых есть один погибший, 16 человек получили травмы, в том числе трое детей.
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Так, сотрудники ГИБДД выявили 27 водителей, которые были за рулём в нетрезвом состоянии, 16 из них отказались от медосвидетельствования.
С использованием средств фотовидеофиксации выявлено 1714 нарушений, пишет ИА «Камчатское время».
Смертельный случай произошёл утром 1 января в селе Ивашка Карагинского района. 45-летний мужчина управляя снегоходом на скорости врезался в стоящий на обочине «Ниссан-Сафари» и погиб на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 8 января в Приморье зафиксировано 356 ДТП.