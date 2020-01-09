Якутск, , 04:28 — REGNUM Намеченный XX открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии» на 9−12 января, а также «Бал юных дарований» на 13 января, власти республики перенесли на неопределенный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Неблагополучная ситуация с заболеванием корью в Якутии не изменилась, поэтому принято решение перенести ряд мероприятий. Когда же конкурс и бал состоятся, пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с начала декабря 2019 года стали фиксироваться массовые случаи заболевания корью. На 6 января 2020 года — 68 заболевших.