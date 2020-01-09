Владивосток, , 04:23 — REGNUM В первую неделю 2020 года сотрудники приморской госавтоинспекции получили 356 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Приморского края.

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В ГАИ Приморья отметили, что количество ДТП, произошедших в первую неделю нового, 2020, года на 22% больше, чем в 2019 году, пишет PrimaMedia. Больше всего автомобильных аварий произошло во вторник, 7 января — в этот день в Приморье прошёл сильный снег.

В 55 случаях травмы получили 77 человек, в том числе пять человек скончались. Повреждения получили 721 автомобиль. Больше всего аварий традиционно произошло во Владивостоке. ДТП с погибшими произошли в Партизанском районе, Лесозаводском и Уссурийском городских округах, а также во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую неделю нового года ГАИ Еврейской автономной области задержали 15 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.