Владивосток, , 03:38 — REGNUM Врачи Владивостокской городской клинической больницы № 2 поделились информацией о состоянии гимнастки, сорвавшейся с большой высоты во время представления в цирке Владивостока.

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Как полагают врачи, состояние гимнастки улучшается, пишет VladNews.

«В её состоянии наметилась положительная динамика», — рассказал представитель медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в цирке Владивостока во время представления с большой высоты упала гимнастка, допустившая ошибку при исполнении сложного трюка в воздухе. Девушка оперативно была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.