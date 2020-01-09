Якутск, , 02:47 — REGNUM В Нюрбинском районе Якутии возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении двух эпизодов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Якутии.

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В ходе следствия было установлено, что 35-летний житель Нюрбинского района 1 января 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения в своём доме совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери. Девочка обо всём рассказала матери, которая и обратилась в полицию.

Следователи выяснили, что аналогичное преступление подозреваемый совершил и в отношении 9-летней дочери в 2019 году. При этом насильник угрожал физической расправой девочкам, если они кому-либо расскажут об этом.

8 января 2020 года он был взят под стражу. Вину в совершении преступлений он не признал. Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ужесточил наказания для педофилов и насильников: за такие преступления теперь полагается 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей. Процедура примирения сторон отменена.