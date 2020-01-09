Биробиджан, , 02:45 — REGNUM За первые дни нового, 2020, года сотрудники госавтоинспекции остановили на дорогах Еврейской автономной области 15 пьяных водителей. О ситуации на дорогах региона рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

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Только за первую неделю с начала нового, 2020, года сотрудниками госавтоинспекции Еврейской автономной области было выявлено 15 человек, освидетельствование которых показало наличие алкогольного опьянения.

В ведомстве отметили, что в праздники у людей увеличивается соблазн сесть за руль автомобиля в пьяном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области только за четыре дня нового года полиция остановила 256 пьяных водителей.