Киев, , 03:23 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что борт с экспертами украинского минобороны вылетел в Иран в связи с крушением возле Тегерана украинского пассажирского лайнера, он сообщил об этом 8 января на своей странице в Facebook.

Данилов заявил, что группа экспертов на самолёте министерства обороны Украины вылетела в Исламскую Республику.

Ранее 8 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что Киев договорился с Тегераном о сотрудничестве в расследовании катастрофы украинского самолёта в Иране.

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