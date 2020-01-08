Оттава, 8 января 2020, 23:44 — REGNUM Вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера Boeing 737 в Иране стала техническая неисправность, сообщает Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.
По данным собеседника издания, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей воздушного судна.
Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 разбился спустя короткое время после взлета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и весь экипаж. Причина крушения самолета устанавливается.
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