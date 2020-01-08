Луганск, , 22:09 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что вооруженными силами Украины (ВСУ) был обстрелян из 120-мм и 82-мм минометов поселок Голубовское. Об этом 8 января сообщает Луганский Информационный Центр.

По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в нарушении Минских договоренностей по населенному пункту со стороны Орехово 93-й бригадой ВСУ было выпущено восемь мин, пять из которых имели калибр 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом режим прекращения огня.

Ранее офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщал, что вооруженные силы Украины продолжают размещать тяжелую военную технику в населенных пунктах у линии соприкосновения.

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