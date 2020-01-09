Тюмень, , 00:03 — REGNUM Госавтоинспекция по Тюменской области обжалует вердикт суда, оправдавшего избитых инспекторами ДПС супругов. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на официальное заявление УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

По версии правоохранителей, 5 января 2020 года инспекторы полка ДПС проводили рейд по предупреждению нетрезвого вождения. В ходе мероприятия ночью остановили легковой автомобиль Daewoo.

«У инспекторов были все основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения: он остановился буквально в 10 сантиметрах от патрульной машины, в салоне был стойкий запах алкоголя. Мужчина отказался предъявить документы, выражался нецензурно, постоянно давил ногой на педаль газа, создавая ощущение, что он может в любой момент скрыться. Сидевшие в салоне легкового автомобиля пассажирки возмущались и провоцировали конфликт с инспектором ДПС», — заявила руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Отмечается, что за неповиновение законному требованию полицейского был составлен протокол. Однако суд отклонил требования инспекторов. В свою очередь Госавтоинспекция обжалует вердикт суда, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по версии другой, оправданной стороны, трезвый водитель Daewoo развозил после дня рождения подружек жены. Инспекторы ДПС остановили его на пустынной трассе среди ночи, не представившись, стали втроём вытаскивать водителя из автомобиля, при этом избили. Супруга водителя пыталась встать на защиту мужа, но её также избили и пылись раздавить телефон, на камеру которого снималось происходящее. Затем мужчину увезли на освидетельствование, которое подтвердило его трезвость. При этом женщин бросили ночью одних среди леса. Инспекторы ДПС пытались обвинить супругов в неповиновении полицейским, но суду была представлена видеозапись, которую сделали пассажирки, сидящие на заднем сидении автомобиля. Суд признал избитую пару невиновными.

Отметим, что мнение тюменцев в социальных сетях по данному инциденту разделились.

«Раздражение сотрудников ДПС можно понять: у всех праздник, все пьяные, а тут трезвый попался. За рулем такому не место! К награде их представить за отважное превышение полномочий!», — шутят одни.

«Нормальная реакция правоохранительных органов: на заброшенной трассе в три часа утра, да и ещё с перегаром», — оправдывают полицейских другие.

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