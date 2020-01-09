Тюмень, 9 января 2020, 00:03 — REGNUM Госавтоинспекция по Тюменской области обжалует вердикт суда, оправдавшего избитых инспекторами ДПС супругов. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на официальное заявление УГИБДД УМВД России по Тюменской области.
По версии правоохранителей, 5 января 2020 года инспекторы полка ДПС проводили рейд по предупреждению нетрезвого вождения. В ходе мероприятия ночью остановили легковой автомобиль Daewoo.
Отмечается, что за неповиновение законному требованию полицейского был составлен протокол. Однако суд отклонил требования инспекторов. В свою очередь Госавтоинспекция обжалует вердикт суда, отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, по версии другой, оправданной стороны, трезвый водитель Daewoo развозил после дня рождения подружек жены. Инспекторы ДПС остановили его на пустынной трассе среди ночи, не представившись, стали втроём вытаскивать водителя из автомобиля, при этом избили. Супруга водителя пыталась встать на защиту мужа, но её также избили и пылись раздавить телефон, на камеру которого снималось происходящее. Затем мужчину увезли на освидетельствование, которое подтвердило его трезвость. При этом женщин бросили ночью одних среди леса. Инспекторы ДПС пытались обвинить супругов в неповиновении полицейским, но суду была представлена видеозапись, которую сделали пассажирки, сидящие на заднем сидении автомобиля. Суд признал избитую пару невиновными.
Отметим, что мнение тюменцев в социальных сетях по данному инциденту разделились.
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