Анкара, , 20:48 — REGNUM Турецкий авиаперевозчик Тurkish Airlines приостановил рейсы в Иран и Ирак до 21:00 мск 10 января, сообщили 8 января РИА Новости в авиакомпании.

А авиакомпании заявили, что приостановка рейсов в эти страны может быть продлена в зависимости от развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737 разбился спустя короткое время после взлета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. В авиакатастрофе погибли 167 пассажиров и весь экипаж. Причина крушения самолета устанавливается.

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