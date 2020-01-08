п. Полотняный завод, , 20:23 — REGNUM По факту дорожного происшествия, в результате которого 2 января 2020 года в посёлке Полотняный Завод Калужской области погибли два человека, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Об этом 8 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

Между тем, родственников погибших ДТП жителей Москвы — 20-летней девушки и 23-летнего молодого человека, беспокоит, что подозреваемый в смертельном наезде 19-летний водитель, который ранее неоднократно за лихачество привлекался к административной ответственности, может уйти от наказания. Молодой человек имеет двойное гражданство, и, по некоторым данным, его семья планирует отъезд за границу.

Напомним, если вина водителя устроившего данное дорожно-транспортное происшествие будет доказана судом, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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