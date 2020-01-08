Москва, , 18:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил телеграммы с соболезнованиями председателю Собрания Исламского Совета Ирана Али Ардаширу Лариджани и председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову в связи с авиакатастрофой в Тегеране, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин выразил искренние соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося сегодня вблизи аэропорта Тегерана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия с крушением украинского Boeing 737 в небе над Ираном унесла жизни 177 человек. По данным иранских властей, причиной катастрофы стало возгорание в двигателе лайнера.