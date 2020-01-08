Тегеран, , 18:16 — REGNUM Пилоты разбившегося в столице Ирана Тегеране самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом 8 января сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

«Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась», — цитирует источник Mehr.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник иранского департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, расшифровкой данных бортовых самописцев украинского авиалайнера Boeing 737, разбившегося в Тегеране, будут заниматься уполномоченные организации в Иране.

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