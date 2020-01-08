Новосибирск, , 16:58 — REGNUM Возгорание площадью около 800 кв. метров произошло в здании школы в Новосибирской области. Об этом 8 января сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло около 18:34 по местному времени в здании школы, расположенном в селе Покровка Купинского района на улице Покровской. Пожарные выехали на место происшествия после срабатывания системы противопожарного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

На момент прибытия пожарных к зданию школы огнём была охвачена крыша строения, общей площадью 29 на 40 метров. Пострадавших нет, людей в здании школы не было. К тушению пожара были привлечены 24 человека и 8 единиц техники.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что занятия у школьников в связи с происшествием, начнутся 13 января. Дети будут доставляться автобусами на занятия в школе, расположенной в селе Стеклянное, в 15 км от села Покровка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в здании школы в посёлке Лесной в Приамурье.

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