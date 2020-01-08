Красносулинский район, Ростовская область, , 16:30 — REGNUM В Ростовской области в результате аварии на трассе М-4 «Дон» погиб полуторагодовалый ребёнок. Смертельное ДТП произошло в Красносулинского районе, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Дорожная авария произошла вечером 7 января. По предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2112, который не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Renault Magnum с полуприцепом и столкнулся с ним.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его 24-летняя пассажирка и полуторагодовалый ребёнок получили травмы и были госпитализированы. Через несколько часов ребёнок скончался», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в момент ДТП мать держала ребёнка на руках, удерживающего устройства в машине не было. Кроме того, автомобиль не был оснащён зимней резиной.