Абуджа, , 16:28 — REGNUM Двое российских моряков, захваченных пиратами, были освобождены в Нигерии. Об этом 8 января сообщает Agence France-Presse.

Трое захваченных пиратами членов экипажа технического судна AMBIKA, в том числе двое граждан России и один гражданин Индии, были освобождены в результате спецоперации нигерийских ВМС. Операция была проведена военнослужащими в ночь на 8 января в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии.

Освобождение похищенных моряков произошло около 23:00 7 января по местному времени. При проведении спецоперации по освобождению моряков был арестован один из похитителей.

Кроме того, по данных службы безопасности Нигерии, в ходе спецоперации были ликвидированы несколько пиратов. Оставшиеся на свободе члены банды злоумышленников разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении посольством РФ в Нигерии информации о похищении пиратами трёх моряков, в том числе двух граждан РФ? при нападении на судно AMBIKA.

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