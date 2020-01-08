Киев, , 16:20 — REGNUM Отказ Ирана передавать черные ящики пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» компании Boing — если это официальная позиция Тегерана — можно рассматривать как фактическое признание вины, заявил украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза.

Борислав Береза ВАДИМ ЧУПРИНА

Тогда, подчеркнул политик, это точно не техническая поломка, а действие, которое будет трактоваться, как государственный терроризм.

«Ждем официального подтверждения или опровержения этой информации», — отметил Береза.

Экс-депутат утверждает, что Иран в принципе может не отдавать черные ящики согласно приложению HP 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Но тогда они должны допустить к расследованию украинскую сторону.

«Приложение говорит о том, что государство места трагического события назначает расследование обстоятельств авиационного происшествия и несет ответственность за проведение такого расследования, однако оно может передать целиком или частично проведение этого расследования другому государству или региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов по взаимной договоренности и согласию», — отметил Береза.

«Просто если откажутся полностью и допуска не будет — тогда дело не чисто», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко днем 8 января провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом. По информации Киева, стороны договорились «координировать действия следственных групп для выяснения причины крушения украинского самолета».