Киев, , 16:25 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел телефонный разговор министром иностранных дел Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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Пристайко отметил, что он и его иранский коллега выразили соболезнования в связи со случившимся. Для установления причин крушения украинского авиалайнера стороны договорились тесно «координировать дальнейшие действия» следственных групп обоих государств.

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ИА REGNUM напоминает, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге с журналистами заявил, что расследование обстоятельств крушения украинского авиалайнера должны быть максимально открытыми. Глава СНБО Алексей Данилов также отметил, что к расследованию обстоятельств, приведших к авиакатастрофе, должны быть привлечены специалисты корпорации Boeing, самолет производства которой потерпел крушение.

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