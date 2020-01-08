Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина сделала ложное сообщение о «заминировании» пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург — Архангельск. Поезд пришлось остановить на станции Сухона в городе Сокол Вологодской области. Злоумышленница задержана, проводится проверка.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в среду, 8 января, в 01:15 мск в транспортную полицию пришло сообщение о том, что в поезде, едущем в Архангельск, находится опасный предмет.

Поезд был остановлен на станции Сухона, людей из вагонов вывели, началась проверка, в ходе которой опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено. Поезд отправился по назначению.

«По горячим следам сотрудниками транспортной полиции по подозрению в совершении противоправного деяния выявлена и задержана женщина, 1961 года рождения, жительница г. Архангельск. Установлено, что дама находилась в нетрезвом состоянии», — рассказали в пресс-службе УТ на транспорте МВД России по СЗФО.

Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», часть пассажиров в результате инцидента несколько часов оставалась на улице, поскольку на станции Сухона такому количеству людей места не нашлось.