Москва, , 15:58 — REGNUM Появление повреждений на корпусе потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международный авиалинии Украины», объяснил авиационный эксперт Владимир Попов. Он сделал это для телеканала «Звезда».

На опубликованных фото корпуса упавшего лайнер видны следы подтверждений и Попво указал, что они могли появиться при падении самолета.

«Там горная местность. Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и кажется, что это воздействие поражающих элементов», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что, по его словам, возможной версией произошедшего является возгорание двигателя и другие проблемы пошли по цепной реакции.

При этом он указал, что версия о теракте является маловероятной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.