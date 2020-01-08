Белгород, , 16:00 — REGNUM Проверку в связи с гибелью четырёхлетней девочки, выпавшей из окна многоэтажного дома, проводят следователи в Белгороде. Об этом 8 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Белгородской области.

Трагедия произошла в многоэтажном доме, расположенном на улице Гостёнской. Согласно предварительной информации, девочка четырёх лет выпала из окна квартиры и скончалась от полученных травм.

Сообщается, что в момент инцидента ребёнок находился без присмотра взрослых.

По факту гибели малолетнего ребёнка начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится опрос очевидцев, устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёхлетнего ребёнка после падения с балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже в городе Грозном в Чечне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне трехлетний ребенок выпал с балкона