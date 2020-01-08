Тегеран, , 15:56 — REGNUM Украинский журналист и международный обозреватель Андрей Бузаров сообщил почему не оказался на борту, потерпевшего крушение в Иране самолета, хотя потенциально имел шансы там оказаться. Об этом журналист написал 8 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что четвертого января пришел в офис украинской авиакомпании, который находится в Тегеране, в целях покупки билета. В компании ему порекомендовали приобрести билет на девятое января, а не на восьмое, так как билет на эту дату был дешевле. В свою очередь организаторы конференции, на которой находился Бузаров, по его словам, настаивали, чтоб он приобрел билет на восьмое января, так как «не была предусмотрена оплата за отель».

«Но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ», — рассказал журналист, отметив, что запланированный на 9 января рейс компания только что отменила.

ИА REGNUM напоминает, ранее в совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что два пассажира не сели на самолет, который сегодня, 8 января, потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана.