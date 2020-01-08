Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Американская корпорация Boeing готова к оказанию любой помощи в связи с крушением украинского лайнер Boeing 737, принадлежавшего компании «Международные авиалинии Украины» (ИАУ). Об этом 8 января говорится в сообщении на официальной странице корпорации в социальной сети Twitter.

«Мы готовы оказать любую необходимую помощь», — говорится в сообщении Boeing.

Также в нем уточняется, что компания поддерживает контакт с МАУ, являющейся её клиентом и оказывает ей поддержку в это трудное для неё время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Исламской Республики Иран отказались передавать черные ящики украинского пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» представителям корпорации Boing, построившей разбившийся самолет.