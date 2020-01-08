Могадишо, , 15:49 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, ещё десять получили ранения при взрыве заминированного грузовика в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом 8 января сообщает новостная служба France 24.

Начинённый взрывчаткой грузовик под управлением террориста-смертника был подорван на контрольно-пропускном пункте, который находится в непосредственной близости от зданий парламента и министерства внутренней безопасности Сомали.

По предварительным данным, автомобиль был подорван в момент, когда проходил контроль на КПП, после того, как полиция не разрешила грузовику проезд.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Как предполагают власти Сомали, организаторами теракта являются боевики из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве начинённого взрывчаткой автомобиля в Могадишо. При взрыве погибли около 90 человек, пострадали свыше 150 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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