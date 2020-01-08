Киев, , 15:36 — REGNUM Пресс-служба украинской компании «Международные авиалинии Украины» опубликовала список экипажа самолета, потерпевшего крушение 8 января незадолго после вылета из аэропорта столицы Ирана.

Погибли три пилота — Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко, Сергей Хоменко. И шесть бортпроводников — Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

ИА REGNUM напоминает, по информации авиационной компании, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек. В то время как по данным СНБО — погибли 177 человек. Двое человек по информации украинского силового ведомства не сели в самолет.

В результате крушения самолета погибли одиннадцать граждан Украины, девять из которых — члены экипажа. Как сообщили в министерстве инфраструктуры Украины, компания МАУ сообщила, что самолет, потерпевший крушение был новым (произведен в 2016 году).

Последний плановый технический осмотр Boeing 737−800 NG прошел 6 января. По поручению главы украинского государства, компетентные ведомства, начали расследование в связи с крушением украинского самолета.

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