Белорецк, Башкирия, , 15:29 — REGNUM В Белорецком районе Башкирии вечером 7 января из-за поломки автобусам застряли туристы из Оренбурга. В салоне транспортного средства находился 51 человек, в том числе трое детей, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, туристы возвращались домой с горнолыжной базы. Люди отказались от размещения в гостинице.

Между тем выяснилось, что сломавшийся автобус не пригоден для дальнейшей перевозки пассажиров. Оренбургских туристов доставили на автовокзал Белорецка, где они до утра 8 января ждали автобус из Уфы.