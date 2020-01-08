Белорецк, Башкирия, 8 января 2020, 15:29 — REGNUM В Белорецком районе Башкирии вечером 7 января из-за поломки автобусам застряли туристы из Оренбурга. В салоне транспортного средства находился 51 человек, в том числе трое детей, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, туристы возвращались домой с горнолыжной базы. Люди отказались от размещения в гостинице.
Между тем выяснилось, что сломавшийся автобус не пригоден для дальнейшей перевозки пассажиров. Оренбургских туристов доставили на автовокзал Белорецка, где они до утра 8 января ждали автобус из Уфы.