Киев, , 15:02 — REGNUM О требовании в максимально «публичной плоскости» провести расследование обстоятельств крушения самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 8 января в ходе совместного брифинга с главой СНБО Украины Алексеем Даниловым, сообщает «Укринформ».

Глава украинского правительства отметил, что все публичные международные организации, которые способны обеспечить и усилить доверие к данному расследованию, должны быть привлечены к нему.

Гончарук призвал воздержаться от распространения слухов, отметив, что расследования будут проводить многие группы.

«Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства, и мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть приобщенными к этому расследованию на территории Ирана. Конечно, проведение расследования прежде всего должно происходить на месте трагедии», — отметил глава украинского правительства.

Украинский премьер отметил, что по поручению украинского президента будет возбуждено уголовное дело, согласно которому будет выяснено, были ли «там предпосылки для этой трагедии… была ли обеспечена необходимая безопасность, были ли предприняты все необходимые меры безопасности».

Гончарук отметил, что о конфигурации проведения данного расследования официально будет сообщено позже. В данный момент, как он отметил, происходят консультации, «официальные процедуры» для того, чтоб договориться с «третьими сторонами», собственно, с иранской стороной об этой конфигурации.

В свою очередь, как отметил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, к данному расследованию также должны быть привлечены специалисты «именно компании Boeing», которая является производителем самолета.

ИА REGNUM напоминает, крушение Boeing 737 украинской компании МАУ, следовавшего рейсом Тегеран — Киев, произошло 8 января вскоре после вылета самолета из аэропорта столицы Ирана. На борту, самолета согласно данным компании МАУ, находились 176 человек, согласно данным СНБО — 177 человек. В СНБО также отметили, что два пассажира, которые прошли регистрацию, в итоге не сели в самолет.