Хельсинки, , 14:53 — REGNUM Авиаперелёты над территориями Ирана и Ирака приостановила финская авиакомпания Finnair. Об этом 8 января сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Сообщается, что воздушное пространство Ирана и Ирака не будет использоваться при авиаперелётах по решению руководства авиакомпании в связи с нестабильностью ситуации на Ближнем Востоке.

Авиаперевозчик осуществлял перелёты над территориями Ирана и Ирака в Дубай. Как минимум, до 12 января рейсы в Дубай в целях безопасности будут осуществляться с использованием воздушного пространства Саудовской Аравии.

Решение о приостановке перелётов над территориями Ирана и Ирака принял уже ряд авиакомпаний различных стран мира, в том числе авиаперевозчики в Германии, Франции, Египте, Малайзии и других.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендации Росавиации российским авиакомпаниям не пользоваться воздушным пространством над Ираном, Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами из соображений безопасности, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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