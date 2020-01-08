Киев, , 14:49 — REGNUM По условиям международного права, к расследованию крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране должны быть обязательно привлечены те страны, граждане которых стали жертвами этой трагедии.

Об этом журналистам заявил на брифинге 8 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Также, отметил чиновник, к расследованию обязательно должны быть подключены специалисты компании Boeing, которая произвела упавший возле Тегерана самолет.

Отметим, что сегодня уже несколько депутатов Рады заявили, что специалисты из Украины в обязательном порядке должны участвовать в расследовании. В частности, депутат Владимир Арьев заявил, что если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять «самые жесткие возможные дипломатические меры».

ИА REGNUM напоминает, что власти Ирана пока не решили, кому именно из стран отдать для анализа найденные на месте аварии «черные ящики». В катастрофе пострадали граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана.