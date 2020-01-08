Киев, , 14:29 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и друзьям погибших в авиакатастрофе украинской авиакомпании МАУ в Иране.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба политика, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко отметил, что на Украине «молятся и скорбят» вместе с ними.

Вместе с тем, по его мнению, для украинской власти сейчас самая неотложная задача — «обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии».

ИА REGNUM напоминает, что большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Ирана (82 человека) и Канады (63 человека). Самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени и через несколько минут после взлета рухнул на землю. Всего погибли 176 человек.