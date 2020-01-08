Киев, , 14:25 — REGNUM Двое пассажиров не сели на борт украинского самолета, потерпевшего в Иране крушение. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге с журналистами, сообщает информационное агентство «Укринформ».

Секретарь СНБО уточнил, что у ведомства в распоряжении есть список всех 169 человек, которые были зарегистрированы на данный рейс. «На рейс сели 167 человек, два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана», — отметил Данилов.

ИА REGNUM напоминает, крушение украинского самолета Boeing 737 произошло 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. По информации украинской авиакомпании, на борту самолета находились 176 человек. Больше всего в числе погибших оказалось граждан Ирана и Канады.

В результате авиакатастрофы погибли одиннадцать граждан Украины. Украина официально начала расследование причин, приведших к крушению украинского самолета.

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