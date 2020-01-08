Москва, , 14:23 — REGNUM Проверку в связи с информацией об избиении несовершеннолетнего водителем такси проводят сотрудники правоохранительных органов в Москве. Об этом журналистам сообщил источник в ГУ МВД по городу.

С заявлением об избиении в полицию обратилась мать 14-летнего подростка. По словам женщины, 6 января водитель автомобиля с логотипом «Яндекс.Такси» избил несовершеннолетнего, нанеся ему несколько ударов по лицу и телу.

В настоящее время подозреваемый в избиении подростка задержан. Это 28-летний мужчина, который является гражданином Киргизии. О причинах конфликта между водителем и пассажирами не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов начали ряд мероприятий по установлению обстоятельств возможного правонарушения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении в Волгограде на женщину-таксиста мужчины, вооружённого ножом. Подозреваемый в нападении задержан.

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