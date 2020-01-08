Киев, 8 января 2020, 14:15 — REGNUM Украина должна потребовать от Ирана привлечь украинских специалистов, а также экспертов ICAO (международная организация гражданской авиации) к расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ возле аэропорта Тегерана.
Об этом заявил 8 января депутат Рады, экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Политик отметил, что при нынешних сопутствующих обстоятельствах ему «мало верится в чисто технические причины» аварии самолета.
«Если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять самые жесткие возможные дипломатические меры», — призвал Арьев.
ИА REGNUM отмечает, что ранее стало известно — украинское министерство внутренних дел и Совет национальной безопасности готовы направить в Иран группу специалистов для расследования катастрофы. В настоящий момент группа ожидает официального решения правительства Украины и разрешения от иранской стороны.