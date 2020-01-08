Киев, 8 января 2020, 14:17 — REGNUM Киев намерен запретить полеты в воздушном пространстве Ирана с 9 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем telegram-канале.
Предполагается, что запрет начнет действовать в полночь 9 января до выяснения причин авиакатастрофы.
ИА REGNUM напоминает, ранее авиакомпания МАУ заявила о прекращении на неопределенный срок полетов в Тегеран. Отметим, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование в связи с крушением украинского самолета в Иране.
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