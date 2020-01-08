Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM В некоторых районах Екатеринбурга отмечается запах гари. Поблизости тлеет свалка, сообщает пресс-служба свердловского областного управления МЧС.

Свалка находится на несанкционированном полигоне твёрдых бытовых отходов. Сейчас её засыпают снегом, который вывозят с улиц города.

Запах гари отмечен на Эльмаше и Уралмаше. Сотрудники МЧС следят за состоянием атмосферы и не советуют гражданам без особой нужды покидать жилище и не проветривать помещения. В то же время рекомендовано воспользоваться очистителями и увлажнителями воздуха, если они есть в наличии.