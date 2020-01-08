Гонконг, Китай, , 14:08 — REGNUM Ещё восемь человек с подозрением на заболевание вирусной пневмонией госпитализированы после поездки в китайский город Ухань в Гонконге. Об этом 8 января сказано в заявлении службы здравоохранения Гонконга.

По данным службы здравоохранения, возраст вновь заболевших от 61 до трёх лет. Все поступившие на лечение пациенты в течение двух последних недель посещали город Ухань в китайской провинции Хубэй, где была выявлена вспышка пневмонии неизвестного происхождения.

Сообщается, что состояние заболевших стабильное, все они помещены в карантин.

Всего на сегодняшний день, по данным службы здравоохранения Гонконга, с признаками вирусной пневмонии неизвестного происхождения было госпитализировано 38 человек, из них 21 пациент уже выписан из стационара. На границе Гонконга введён санитарный контроль и досмотр прибывающих пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в Гонконге девяти человек, после поездки в город Ухань, с признаками вирусной пневмонии неизвестного происхождения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге госпитализированы ещё девять человек, посещавших город Ухань