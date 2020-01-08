Бишкек, , 14:05 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали руководство золотоизвлекательной фабрики, систематически расхищавшего золотосодержащий продукт с рудника «Солтон-Сары». Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечается, что в ходе следственных мероприятий была задержана машина «Мерседес Спринтер», в которой перевозили украденные с рудника 35 мешков золотосодержащего промышленного продукта общим весом около 1500 кг и стоимостью порядка 4 млн сомов (3,5 млн рублей).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Задержанные руководитель рудника, директор и специалист золотоизвлекательной фабрики водворены в следственный изолятор.