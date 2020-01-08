Москва, , 13:58 — REGNUM Телеграмму со словами соболезнования направил президент России Владимир Путин в адрес главы Ирана Хасана Рухани в связи с крушением пассажирского самолёта в аэропорту Тегерана. Об этом 8 января сообщила пресс-служба президента РФ.

В телеграмме Путин выразил слова соболезнования в связи с гибелью в результате авиакатастрофы в Тегеране граждан Ирана и других государств.

Президент Путин отметил, что граждане России разделяют скорбь потерявших своих родных и близких при крушении самолёта. От лица граждан России Путин пожелал родным и близким погибших стойкости и мужества.

В результате крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране погибли 176 человек. Среди них — граждане нескольких государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным МИД Украины, среди погибших 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, десять граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три гражданина Великобритании.

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